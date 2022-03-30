В МИД КНР оценили развитие отношений Пекина и Москвы

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Отношения Китая и России с начала текущего года выдержали новые испытания изменениями мировой обстановки и продемонстрировали твердую тенденцию развития, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Туньси. Об этом сообщает ТАСС.

"Желание двух сторон развивать двусторонние отношения стало еще тверже, а уверенность продвигать сотрудничество в различных направлениях – еще крепче", – подчеркнул Ван И.

Глава МИД КНР отметил, что Пекин придает этому большое значение.

Он добавил, что готов работать вместе с Лавровым, чтобы содействовать реализации договоренностей и вывести отношения РФ и КНР в новую эпоху.

В начале данной встречи Лавров заявил, что Москва заинтересована в устойчивом и последовательном развитии отношений с Пекином. По его словам, сейчас Россия и Китай переживают очень серьезный этап в истории международных отношений.

Ранее глава МИД Китая Ван И рассказал, что позиция Китая по Украине основывается на его собственных оценках и отвергает все попытки оказать давление на Пекин. Он пообещал, что Китай и в дальнейшем будет выносить независимые суждения, основываясь на объективности и справедливости.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

