Председатель КНР сообщил, что конфликт на Украине не выгоден ни одному человеку

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Вооруженное противостояние и конфликт на Украине не выгодны ни одному человеку. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Он напомнил, что ценнейшее достояние международного сообщества – мир и безопасность. Поэтому, считает Си Цзиньпин, отношения между государствами не должны перерастать в применение друг против друга оружия.

"Китай и США – постоянные члены Совета безопасности ООН, две ведущие экономики мира. <…> Нам нужно неукоснительно нести международную ответственность, прилагать усилия для обеспечения мира и спокойствия на всей планете", – цитирует председателя КНР ТАСС.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не заинтересован в конфликте на Украине. Он добавил, что сейчас эпоха мира и развития сталкивается с серьезными провокациями и вызовами.



Председатель КНР заключил, что настало время вернуть отношения между Китаем и США в нормальное русло.

Ранее президент США Джо Байден предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Пекин будет нести ответственность в случае оказания поддержки Москве применительно к ситуации на Украине.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США продолжают призывать все страны, особенно те, которые имеют непосредственное влияние на Россию, использовать все имеющиеся у них рычаги, чтобы заставить Москву прекратить ее военную спецоперацию на Украине.

