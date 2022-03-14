В МИД КНР опровергли информацию о том, что РФ запрашивала военную помощь у Китая

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опроверг сообщения о том, что Россия запрашивала у Китая военную помощь для спецоперации на Украине.

"Соответствующие сообщения, распространяемые американской стороной, являются ложной информацией", – приводит слова Лицзяня ТАСС.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

По данным Минобороны на 14 марта, за все время спецоперации военнослужащие РФ поразили 3 920 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе были выведены из строя 143 беспилотника, 1 267 танков и других боевых бронированных машин, а также 124 реактивные системы залпового огня.

