Урегулирование на Украине зависит от готовности Киева на поиск компромиссов – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дальнейший ход урегулирования на Украине зависит от готовности Киева на поиск компромиссов, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

При этом он подчеркнул, что Россия не видит предпосылок, чтобы реанимировать Минские соглашения по урегулированию на Украине. Ильичев отметил, что Киев изначально не хотел их выполнять.

"Украина действительно занималась многолетним саботажем своих прямых обязательств по минскому комплексу мер, несмотря на бесчисленные переговорные раунды и призывы к их выполнению. Как мы неоднократно заявляли, мирное урегулирование конфликта в Донбассе было возможно при условии неукоснительной реализации Киевом, Донецком и Луганском минских соглашений", – сказал Ильичев.

По его словам, с самого момента подписания договоренностей украинские власти открыто заявляли об их ничтожности и не желали их выполнять, а также категорически отказывались от прямого диалога с Донбассом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.