В Минобороны РФ заявили о 6900 удерживаемых на Украине иностранцах

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Украинские неонацисты удерживают более 6900 иностранных граждан. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В заложниках у украинских неонацистов в качестве живого щита продолжают оставаться более 6900 граждан из шестнадцати иностранных государств, а также экипажи более 50 иностранных судов, которые заблокированы в морских портах в связи с созданной Украиной в нарушение международного гуманитарного права высокой минной опасностью в Азовском и Черном морях", – цитирует Мизинцева РИА Новости.

По его словам, речь идет о гражданах Азербайджана, Греции, Грузии, Египта, Индии, Ливана, Сирии, Турции, Филиппин, Ямайки и некоторых других государств.

По судьбе этих иностранцев военное ведомство РФ организовало круглосуточную работу с представителями необходимых дипломатических ведомств.

Ранее Владимир Путин в ходе телефонной беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил о многочисленных фактах грубейшего нарушения силовиками Украины норм международного гуманитарного права.

Российский лидер информировал политиков о внесудебных расправах над несогласными, о взятии в заложники и использовании мирного населения в качестве живого щита.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.