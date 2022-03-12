Украинские военные обстреляли российское судно в Азовском море

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Военные Украины обстреляли гражданское судно РФ, шедшее из Греции в Таганрог. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает сайт СК РФ.

По информации следователей, ВСУ, ведущие боевые действия на юго-востоке Украины, произвели выстрелы по российскому гражданскому грузовому судну "Сормовский 3064". Уточняется, что во время обстрела судно находилось на расстоянии 12 километров севернее села Шабельское Щербиновского района Краснодарского края в акватории Азовского моря.

В результате попадания снаряда в каюту старшего помощника капитана случилось возгорание судна. Пожар был локализован, и судно покинуло акваторию в зоне поражения.

"В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункты "а", "е", "ж", частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц), в связи с обстрелом российского судна", – отмечается в сообщении ведомства.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и лиц, участвовавших в этом преступлении.

Ранее украинские военные совершили обстрел Енакиевского металлургического завода в ДНР, в результате чего было нарушено электроснабжение. Также была обстреляна Горловка, повреждения получили несколько зданий, в том числе школа №55.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

