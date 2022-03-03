СК возбудил два уголовных дела по фактам обстрела Донбасса ВСУ и нацбатальонами

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Следователи возбудили два уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донбасса со стороны украинских вооруженных сил и нацбатальонов. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По информации СК, в течение 1 и 2 марта с территории, находящейся под контролем ВСУ и добровольческих нацбатальонов, совершаются продолжительные массированные обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР с применением тяжелых видов вооружения.

Обстрелам подверглись Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая, Макеевка, Первомайск и Кировск, а также близлежащие населенные пункты.

В результате разрывов украинских снарядов погибли 7 мирных жителей, были ранены 18 человек, включая маленького ребенка.

Также были разрушены и получили повреждения более 120 жилых строений, здания 3 медицинских, 7 дошкольных и образовательных учреждений. Обстреляны были объекты культуры, электроэнергетики и водоснабжения.

По данным фактам СК РФ возбудил два уголовных дела по статье 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением", "Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ").

Ранее руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать расстрел мирных жителей украинскими националистами в Волновахе.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

