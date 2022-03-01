Глава СК поручил расследовать расстрел мирных жителей в Волновахе

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Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать расстрел мирных жителей украинскими националистами в Волновахе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать обстрел мирных жителей в городе Волноваха Донецкой Народной Республики", – указано в публикации.

Ранее сообщалось, что 1 марта украинские националисты расстреляли мирных жителей, которые покидали Волноваху с белым флагом.

В своей работе следователи центрального аппарата СК РФ будут взаимодействовать с правоохранителями ДНР и ЛНР, в том числе оперативно обмениваться информацией о совершенных украинскими войсками преступлениях.

Ранее 1 марта глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты обстрела мирных жителей Донбасса со стороны Украины. Приводились сообщения СМИ, согласно которым ВСУ обстреляли два населенных пункта – Горловка и Зайцево Южное.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту России с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.