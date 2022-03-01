Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

политика

18:02

Глава СК поручил расследовать расстрел мирных жителей в Волновахе

происшествияполитика

Фото: kremlin.ru

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать расстрел мирных жителей украинскими националистами в Волновахе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать обстрел мирных жителей в городе Волноваха Донецкой Народной Республики", – указано в публикации.

Ранее сообщалось, что 1 марта украинские националисты расстреляли мирных жителей, которые покидали Волноваху с белым флагом.

В своей работе следователи центрального аппарата СК РФ будут взаимодействовать с правоохранителями ДНР и ЛНР, в том числе оперативно обмениваться информацией о совершенных украинскими войсками преступлениях.

Ранее 1 марта глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты обстрела мирных жителей Донбасса со стороны Украины. Приводились сообщения СМИ, согласно которым ВСУ обстреляли два населенных пункта – Горловка и Зайцево Южное.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту России с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Минобороны России заявило о применении украинцами запрещенных фосфорных снарядов

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать