СК РФ наладил прямой контакт с правоохранительными органами ДНР и ЛНР

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Следственный комитет России наладил прямой контакт с правоохранительными органами Луганской и Донецкой народных республик по вопросу расследования преступлений на территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
"Налажен прямой обмен информацией, необходимой для расследования преступлений, совершаемых военнослужащими ВСУ и нацбатальонами в Донбассе, а также на территории России", – говорится в сообщении.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать расследование по факту применения Вооруженными силами Украины фосфорных боеприпасов в районе аэропорта Гостомель под Киевом.
По информации Минобороны РФ, ВСУ в районе аэропорта Гостомель используют боеприпасы, запрещенные третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" 1980 года.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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