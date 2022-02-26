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происшествия

17:29

Сотрудник ФСБ получил ранение в бою с украинскими националистами

происшествия

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудник погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям получил ранение в ходе вооруженного столкновения с украинскими националистами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"В ходе пресечения вооруженной провокации получил ранение сотрудник пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям", – говорится в сообщении.

Также, по данным ФСБ, участники националистических подразделений расстреляли украинского военнослужащего, который пытался найти убежище на территории РФ.

"С территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях", – сообщили в ЦОС.

Ранее сообщалось, что три мины, выпущенные с территории Украины, упали на территорию России в Миллеровским районе Ростовской области. По данным ФСБ, разрушений и пострадавших нет. По факту инцидента проводится проверка.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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