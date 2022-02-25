Бастрыкин поручил наладить сотрудничество с правоохранительными органами ДНР и ЛНР

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проработать вопрос о взаимодействии с правоохранительными органами Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщается на сайте СК, это необходимо для расследования преступлений в Донбассе.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российских властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.

