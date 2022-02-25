Песков заявил, что россияне могут по-разному относиться к спецоперации на Украине

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Россияне вправе иметь разное отношение к военной спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.

"Безусловно, есть граждане, которые могут иметь свою собственную точку зрения", – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что важной задачей российского руководства в текущей ситуации является четкое разъяснение своих действий.

"Мы должны лучше объяснить этим гражданам. Это тоже абсолютно понятно", – добавил Песков.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

