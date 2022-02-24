Матвиенко раскритиковала противников специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Выступающие против специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР граждане РФ заботятся о собственных сиюминутных сложностях, а не о безопасности страны и мирной жизни в РФ. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и много другое, о чем мы неоднократно слышали, и, главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, – вот этого нельзя допустить", – цитирует Матвиенко РИА Новости.

Кроме того, как заявила спикер Совфеда, те люди, которые выступают против объявленной президентом операции, заблуждаются. Матвиенко пояснила, что РФ, как и любая другая страна, вправе отстаивать свои национальные интересы и свою безопасность. Однако в той ситуации, которая произошла, по-другому обеспечить безопасность страны невозможно.

При этом, отметила спикер Совфеда, на сегодняшний день как никогда нужно сплочение народа России, общества и граждан.

"Мы все преодолеем, мы будем более эффективно развивать экономику, защищать людей, обеспечивать их социальное благополучие, но главное – чтобы был мир над головой и мирное небо", – заключила Матвиенко.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Позднее российские военные подавили средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Военные погранслужбы Украины при проведении операции не оказывали сопротивления подразделениям РФ.

В Минобороны при этом подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает: российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по стране.

