Бастрыкин поручил расследовать факты использования фосфорных боеприпасов ВСУ под Киевом

18:28
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Председатель СК РФ поручил организовать расследование по факту применения Вооруженными силами Украины фосфорных боеприпасов в районе аэропорта Гостомель под Киевом. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать факты применения запрещенных боеприпасов украинскими военными и в рамках уголовного дела тщательно расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных", – говорится в сообщении.
По информации Минобороны РФ, ВСУ в пригородах Киева, в районе аэропорта Гостомель, используют боеприпасы, запрещенные третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" 1980 года.
Ранее Бастрыкин потребовал организовать расследование по факту попадания снаряда на территорию Ростовской области со стороны Украины. ЧП произошло в слободе Кудиновка Ростовской области, в 20 километрах от границы. По предварительным данным, в результате попадания снаряда никто не пострадал.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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