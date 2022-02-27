Бастрыкин поручил возбудить дело о попадании снаряда на территорию Ростовской области

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал организовать расследование по факту попадания снаряда на территорию Ростовской области со стороны Украины. Об этом сообщается на сайте СК.

"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Ростовской области и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных", – говорится в сообщении.

ЧП произошло в слободе Кудиновка Ростовской области, в 20 километрах от границы. По предварительным данным, в результате попадания снаряда никто не пострадал.

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