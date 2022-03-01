Бастрыкин поручил расследовать новые факты обстрела жителей Донбасса

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты обстрела мирных жителей Донбасса со стороны Украины. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"По данным СМИ, утром 1 марта 2022 года ВСУ обстреляли два населенных пункта – Горловка и Зайцево Южное. Количество жертв уточняется, по предварительной информации, пострадали двое мирных граждан", – уточнили в ведомстве.

Также Бастрыкин поручил продолжать работу по фиксации доказательств ранения и гибели граждан, а также осуществлять оперативный обмен информацией с правоохранителями ДНР и ЛНР.

Ранее Бастрыкин поручил фиксировать, документировать и расследовать все доказательства преступлений украинских националистов против мирного населения. По его словам, все эти данные необходимы для последующего привлечения виновных к ответственности.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

