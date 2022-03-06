ВСУ обстреляли Енакиевский металлургический завод

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Украинские военные совершили обстрел Енакиевского металлургического завода в ДНР, в результате чего было нарушено электроснабжение. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"По оперативной линии от Енакиевской администрации поступила информация о повреждениях в результате обстрела со стороны ВСУ н.п. Енакиево <...> В результате обрыва линии электропередачи обесточена электроподстанция на территории Енакиевского металлургического завода. Возникла угроза остановки доменного цеха, конверторного цеха, агломерационного цеха. Подстанция запитана по резервному вводу", – отмечается в сообщении представительства в телеграм-канале.

Также была обстреляна Горловка, повреждения получили несколько зданий, в том числе школа №55.

Ранее следователи возбудили два уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донбасса со стороны украинских вооруженных сил и нацбатальонов. Обстрелам подверглись Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая, Макеевка, Первомайск и Кировск, а также близлежащие населенные пункты.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.