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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о представлении после окончания спецоперации России по защите ДНР и ЛНР к госнаградам сотрудников Службы безопасности Украины, которые работали за РФ против бандеровцев. Об этом сообщает RT.

"Сотрудники СБУ, работающие сегодня за Россию против бандеровщины. Я заверяю вас, что после окончания спецоперации мы обязательно представим вас к заслуженным государственным наградам", – отметил Кадыров.

Ранее глава республики попросил Владимира Путина дать приказ военнослужащим захватить Харьков, Киев и другие украинские города. Этот шаг, по его словам, спасет государство и народ от угрозы. Он отметил, что переговоры между странами являются правильной мерой, но в это время гибнут люди.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

