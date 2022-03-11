Китай всегда придерживался независимой мирной внешней политики – премьер Госсовета КНР

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Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай всегда придерживается принципов взаимоуважения, когда заинтересованные стороны учитывают интересы друг друга. Об этом сообщает ТАСС.

Кэцян подчеркнул, что страна будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов.

Ранее Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для авиатехники. По словам начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова, Россия будет искать возможности поставок из других стран, в том числе Турции и Индии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.