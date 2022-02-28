Захарова заявила, что у России есть друзья в мировом сообществе

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России остались друзья в мировом сообществе, например Китай.

"Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Тех, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. В частности, Китай. Вы же видите эту реакцию", – сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Ранее Захарова прокомментировала реакцию стран G7 на специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что представители "Большой семерки" должны подсчитать, какой ущерб миру принесли их действия, а не Москвы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.