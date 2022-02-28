Захарова заявила, что G7 должна считать ущерб от своих действий, а не от РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители стран G7 должны подсчитать, какой ущерб миру принесли их действия, а не Москвы. Так она прокомментировала реакцию "Большой семерки" на специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР.
"Нужно давно "Семерке" посчитать ущерб, который ее страны нанесли миру как минимум за последние 20–25 лет, и рассчитаться по долгам в нескольких точках, на нескольких континентах мира", – сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что страны G7 договорились поставлять Украине оборонительное вооружение. Она добавила, что британское внешнеполитическое ведомство планирует усилить ограничения против России.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Страны G7 договорились поставлять Украине оборонительное вооружение
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