Страны G7 договорились поставлять Украине оборонительное вооружение – МИД Британии

Фото: Vadim Ghirda/AP/ТАСС
Страны G7 договорились поставлять Украине оборонительное вооружение. Об этом по итогам встречи глав МИД "семерки" сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в своем Twitter-аккаунте.
Кроме того, британский МИД планирует усилить ограничения против России.
"Мы были ясны в том, что Путин должен потерпеть неудачу, а суверенитет Украины необходимо восстановить. Мы согласились продолжить поставки оборонительного вооружения и оборудования на Украину, усилить санкции для ослабления российской экономики", – написала Трасс.
В МИД Германии в свою очередь заявили, что главы МИД государств G7 оставляют за собой право на дальнейшие ограничения против РФ, если не прекратится специальная военная операция России по защите ЛНР и ДНР.
"Семерка" предпримет дальнейшие шаги, если Россия не прекратит нападение на Украину", – отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Австралия будет посылать Украине оружие через партнеров по НАТО. По словам премьера, страны НАТО уже оказывают поддержку Украине, и Австралия будет помогать им, финансируя поставки оружия через США и Великобританию.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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