Захарова не подтвердила запрет на шенгенские визы для россиян

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что у ведомства нет информации о том, что Евросоюз запретит выдачу шенгенских виз для россиян. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По ее словам, ограничения визового режима коснутся только дипломатов и официальных лиц.

«Что они в принципе закрывают нам получение виз, я такого не слышала», – пояснила Захарова.

Ранее в новый санкционный список Соединенных Штатов включили Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерия Герасимова.

В свою очередь, британское правительство ввело ограничения против Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова в связи со специальной военной операцией России по защите ДНР и ЛНР.

Позднее власти Канады заявили, что вводят санкции против Владимира Путина, Сергея Лаврова и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.