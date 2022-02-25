Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова

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Британское правительство ввело ограничения против Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова в связи со специальной военной операцией России по защите ДНР и ЛНР, сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный санкционный список Соединенного Королевства.

Уточняется, что санкции предусматривают заморозку счетов и активов российского лидера и министра иностранных дел РФ в Великобритании, если такие будут найдены.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого ряд стран ввели санкции против РФ. В частности, премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил об усилении санкций против России. Так, замораживаются капиталы и активы финансовых организаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, Япония запрещает выдачу виз частным лицам и организациям.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания накладывает санкции на работу "Аэрофлота". Из санкционного списка следует, что активы перевозчика в Британии подлежат заморозке.