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политика

01:17

Канада введет санкции против Путина, Лаврова и Герасимова

политиказа рубежом

Фото: depositphotos/selensergen

Власти Канады вводят санкции против президента России Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова в связи со специальной военной операцией России по защите ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадского премьер-министра Джастин Трюдо.

Политик также заявил, что власти страны выступают за отключение России от системы межбанковских платежей SWIFT.

Кроме того, вводятся дополнительные санкции против Белоруссии и ее правительства. Ограничения коснутся 57 человек и станут дополнением к уже введенным санкционным мерам.

Ранее Канада ввела новые санкции против России, включив в список Центральный банк РФ, Сбербанк, ВТБ, РЖД, "Газпром", "Транснефть" и министерство финансов. Новые изменения к уже существующему санкционному списку по РФ накладывают ограничения на 31 человека, которые являются ключевыми членами ближайшего окружения президента России, а также членами семей некоторых лиц, уже подпавших под санкции Канады.

Также премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил об усилении санкций против России. В частности, замораживаются капиталы и активы финансовых организаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, Япония запрещает выдачу виз частным лицам и организациям.

Австралия также вводит санкции против России. Восьмым россиянам будет запрещен въезд в страну и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями. Ограничения затронут один государственный банк, а также финансовые организации, связанные с оборонной и военной промышленностью России.

В свою очередь, британские власти ввели персональные санкции против пяти россиян из-за спецоперации России на Украине. О введении санкций также заявили Швейцария.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Политолог прокомментировал введение санкций против РФ

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