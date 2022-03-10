В отличие от США Россия доносит свою позицию до партнеров вежливо – Лавров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия, в отличие от США, не навязывает партнерам свою позицию по тем или иным вопросам, а вежливо доводит ее до их сведения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

"Бегать по всему миру и заставлять какую-то страну – суверенную, независимую, члена ООН – выполнять заказ старшего брата – это не в наших традициях. Мы все-таки вежливые люди", – сказал министр.

По его словам, сейчас Вашингтон пытается убедить и другие страны присоединиться к незаконным антироссийским санкциям. В их числе – Китай, Индия, Турция, Египет и государства Юго-Восточной Азии.

"Такого неуважения к великим странам, цивилизациям я не мог себе представить, но американцам любое лыко в строку, все сгодится, чтобы свою русофобию довести до апофеоза", – продолжил Лавров.

Он подчеркнул, что российское руководство о своей позиции и фактах какой-либо ситуации информирует послов, а те уже передают это властям страны, в которой находятся. Благодаря этому у последних есть возможность сформировать объективную картину происходящего.

Первая после начала российской спецоперации встреча глав МИД РФ, Украины и Турции состоялась в четверг, 10 марта, в Анталье. Помимо Лаврова, российскую сторону на переговорах представлял заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

Глава МИД РФ сообщил, что по итогам встречи украинская сторона взяла в проработку предложения России по урегулированию конфликта, которые были представлены на последнем раунде переговоров в Белоруссии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

