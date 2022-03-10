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политика

13:03

Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта – Лавров

политика

ТАСС/пресс-служба президента Турции

Украинская сторона взяла в проработку предложения России по урегулированию конфликта, которые были представлены на последнем раунде переговоров в Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Украинская сторона <...> заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ", – сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Россия выступает за любые контакты по кризису на Украине. В частности, российская сторона подтвердила свое намерение ежедневно открывать гуманитарные коридоры.

Лавров также выразил надежду, что его контакт с Кулебой не обесценит переговоры сторон в Белоруссии.

"Переговоры с Кулебой подтвердили, что белорусский трек диалога является основным", – подчеркнул глава российского МИД.

Министр обратил внимание, что РФ не нападала на Украину и не собирается атаковать другие страны.

"Российская операция на Украине идет по плану", – сообщил Лавров.

Он добавил, что поставка западными странами оружия на Украину несет потенциальную опасность.

Ранее сообщалось, что первая после начала российской спецоперации встреча глав МИД РФ, Украины и Турции началась в Анталье. Помимо Лаврова, российскую сторону на переговорах представлял заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

Лавров принимает участие в дипломатическом форуме в Анталье. Ранее он провел встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Мероприятие прошло в формате "без галстуков".

7 марта в Белоруссии состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Как отметили в МИД РФ, переговорный процесс направлен на прекращение кровопролития.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Политолог оценил предстоящую встречу Лаврова и Кулебы

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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