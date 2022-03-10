Переговоры глав МИД России и Украины начались в турецкой Анталье

Фото: представителя МИД РФ Марии Захаровой

В турецкой Анталье началась первая после начала российской спецоперации встреча глав МИД РФ, Украины и Турции. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Началась встреча [Сергей] Лавров, [Дмитрий] Кулеба, [Мевлют] Чавушоглу", – написала она в своем телеграм-канале.

Российскую сторону на переговорах также представляет заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. Он также задействован в переговорном процессе Москвы и Киева, который проходит на территории Белоруссии.

Ожидается, что по итогам встречи глава МИД РФ проведет пресс-конференцию.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров принимает участие в дипломатическом форуме в Анталье. Ранее, в четверг, он в частном порядке провел встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Мероприятие прошло в формате "без галстуков".

7 марта в Белоруссии состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Как отметили в МИД РФ, переговорный процесс направлен на прекращение кровопролития. Уточнялось, что в ходе диалога сторон был достигнут некоторый прогресс.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

