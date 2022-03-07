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политика

15:57

В Москве прошла встреча представителей Минобороны РФ и ООН по ситуации на Украине

политика

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

В Москве состоялась первая встреча представителей Минобороны РФ и Организации Объединенных Наций по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщает министерство обороны России.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе телефонного разговора министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, 7 марта в Москва проведена первая встреча представителей Минобороны РФ и Организации Объединенных Наций", – говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в рамках встречи стороны обсудили алгоритмы взаимодействия, направленного на решение гуманитарных задач на территории Украины, ДНР и ЛНР.

Между тем российская делегация РФ вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной. Ожидается, что он пройдет 7 марта. Делегация РФ будет в прежнем составе.

Первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 28 февраля. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что стороны выявили точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Вторая встреча прошла 3 марта в Беловежской пуще. Стороны договорились о возможном прекращении огня и гуманитарных коридорах для населения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Москве состоялась встреча представителей Минобороны РФ и ООН по ситуации на Украине

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