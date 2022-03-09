Переговоры с Украиной нацелены на прекращение кровопролития – МИД РФ

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Переговоры России с Украиной ведутся, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Параллельно со специальной военной операцией проводятся и переговоры с украинской стороной с целью скорейшего прекращения бессмысленного кровопролития и сопротивления Вооруженных сил Украины... Был достигнут некоторый прогресс", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что Москва надеется на более существенный шаг вперед на следующих переговорах.

"Мы призываем украинскую сторону сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, а также надеемся, что на следующих раундах переговоров будет сделан более существенный шаг вперед", – подчеркнула Захарова.

Ранее в Белоруссии состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что ожидания Москвы от встречи не оправдались.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.