Встреча глав МИД России и Турции началась в Анталье

Фото: АР/Russian Foreign Ministry Press Service

Встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу началась в Анталье. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что мероприятие проходит в формате "без галстуков".

Лавров также участвует в дипломатическом форуме в Анталье. В рамках данного мероприятия в том числе запланирована встреча главы МИД РФ с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой при участии Чавушоглу. Ожидается, что встреча министров иностранных дел государств начнется в 11:00 (совпадает с московским временем).

Это будет первая встреча министров иностранных дел России и Украины с начала спецоперации на Украине.

7 марта в Белоруссии состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что ожидания Москвы от встречи не оправдались.

Как уточняли ранее в МИД РФ, переговоры с Украиной нацелены на прекращение кровопролития. Захарова отмечала, что в ходе диалога сторон был достигнут некоторый прогресс.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.