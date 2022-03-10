Встреча глав МИД России и Турции началась в Анталье

Фото: АР/Russian Foreign Ministry Press Service
Встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу началась в Анталье. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
Она отметила, что мероприятие проходит в формате "без галстуков".
Лавров также участвует в дипломатическом форуме в Анталье. В рамках данного мероприятия в том числе запланирована встреча главы МИД РФ с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой при участии Чавушоглу. Ожидается, что встреча министров иностранных дел государств начнется в 11:00 (совпадает с московским временем).
Это будет первая встреча министров иностранных дел России и Украины с начала спецоперации на Украине.
7 марта в Белоруссии состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что ожидания Москвы от встречи не оправдались.
Как уточняли ранее в МИД РФ, переговоры с Украиной нацелены на прекращение кровопролития. Захарова отмечала, что в ходе диалога сторон был достигнут некоторый прогресс.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Политолог оценила третий раунд переговоров России и Украины
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