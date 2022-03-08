Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию на Украине

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение Минобороны РФ.

В заявлении уточняется, что переговоры прошли по инициативе турецкой стороны.

В ходе беседы Шойгу и Акар обсудили ситуацию на Украине. Кроме того, были затронуты другие актуальные вопросы о сотрудничестве России и Турции по вопросам оборонных ведомств.

В сообщении добавляется, что министры также оценили ситуацию в Ближневосточном регионе.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.