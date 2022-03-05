"Почта России" запустит программу трудоустройства людей со статусом беженца

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"Почта России" создаст программу трудоустройства людей со статусом беженца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Почта запускает программу по приему на работу людей со статусом беженцев. Они смогут устроиться на вакансии операторов связи и почтальонов в отделения почты в 36 регионах России", – заявили в компании.

Желающим устроиться в организацию нужно будет показать только удостоверение беженца.

В компании уточнили, что оформление возможно как по срочному, так и бессрочному трудовому договору, а также на частичную занятость.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого в министерстве внутренних дел РФ заявили, что граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик смогут получить временное убежище и патенты на работу в России.