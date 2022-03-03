Беженцы и вынужденные переселенцы смогут сдать ГИА в формате промежуточной аттестации

16:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство прорабатывает новые правила проведения ГИА для беженцев и вынужденных переселенцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, изменения могут быть предложены ученикам российских школ, которые находятся за рубежом и не могут вернуться в страну.
"Для российских обучающихся девятых классов, находящихся за рубежом, прорабатывается возможность проведения ГИА в формате промежуточной аттестации либо с применением дистанционных технологий", – уточнил руководитель ведомства.
В Рособрнадзоре подчеркнули, что получили большое количество обращений от беженцев и вынужденных переселенцев, а также выпускников российских образовательных организаций, которые находятся за рубежом.
В ведомстве работает телефон доверия ЕГЭ, по которому можно уточнить вопросы по прохождению ГИА в той или иной жизненной ситуации. Звонки принимают по номеру: +7 (495) 104-68-38.
Руководитель Регионального центра обработки информации Оксана Карклина накануне сообщила, что на участие в основном государственном экзамене (ОГЭ) и государственном выпускном экзамене (ГВЭ) в 2022 году зарегистрировались свыше 97 тысяч девятиклассников. В экзаменационный период задействуют более 450 пунктов проведения экзаменов.
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