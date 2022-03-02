Свыше 97 тысяч девятиклассников зарегистрировались на ОГЭ в 2022 году

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Свыше 97 тысяч девятиклассников зарегистрировались на участие в основном государственном экзамене (ОГЭ) и государственном выпускном экзамене (ГВЭ) в 2022 году, рассказала руководитель Регионального центра обработки информации Оксана Карклина.
Она уточнила, что регистрация завершилась 1 марта.
"На экзаменационный период будет задействовано свыше 450 пунктов проведения экзаменов, организованных на базе московских школ", – приводятся слова Карклиной на портале мэра и правительства Москвы.
Для получения допуска к ГИА-9 нужно успешно пройти итоговое собеседование по русскому языку. Более 90 тысяч учащихся девятых классов справились с ним 9 февраля.
Также для получения аттестата об основном общем образовании надо сдать два обязательных экзамена по русскому языку и математике и два экзамена по выбору.
В столице регулярно проводят тренировочные экзамены в форме ОГЭ. Учащиеся проходят рамку металлодетектора, заполняют бланки, выполняют похожие задание и получают результаты. В этом году школьники познакомились с компьютерной формой ОГЭ по географии, английскому языку и физике. 12 марта пройдет тренировочный экзамен по математике.
Уведомления о дате, времени, местах проведения экзаменов участники получат в личном кабинете на mos.ru не позднее чем за две недели до начала ОГЭ.
В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что ОГЭ по русскому языку, математике и обществознанию в этом году хотят провести в два дня. Изменения в расписание государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов подготовили Минпросвещения и Рособрнадзор. Они позволят провести экзамены с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.
В январе сообщалось, что оснований для изменения сроков или отмены ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году нет. Экзамены начнутся 21 марта, в это время стартует досрочный этап. Основной период в Москве запланирован на 26 мая – 2 июля и дополнительный – с 5 сентября.
В Рособрнадзоре не планируют отменять ЕГЭ и ОГЭ из-за COVID-19
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