Свыше 97 тысяч девятиклассников зарегистрировались на ОГЭ в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Свыше 97 тысяч девятиклассников зарегистрировались на участие в основном государственном экзамене (ОГЭ) и государственном выпускном экзамене (ГВЭ) в 2022 году, рассказала руководитель Регионального центра обработки информации Оксана Карклина.

Она уточнила, что регистрация завершилась 1 марта.

"На экзаменационный период будет задействовано свыше 450 пунктов проведения экзаменов, организованных на базе московских школ", – приводятся слова Карклиной на портале мэра и правительства Москвы.

Для получения допуска к ГИА-9 нужно успешно пройти итоговое собеседование по русскому языку. Более 90 тысяч учащихся девятых классов справились с ним 9 февраля.

Также для получения аттестата об основном общем образовании надо сдать два обязательных экзамена по русскому языку и математике и два экзамена по выбору.

В столице регулярно проводят тренировочные экзамены в форме ОГЭ. Учащиеся проходят рамку металлодетектора, заполняют бланки, выполняют похожие задание и получают результаты. В этом году школьники познакомились с компьютерной формой ОГЭ по географии, английскому языку и физике. 12 марта пройдет тренировочный экзамен по математике.

Уведомления о дате, времени, местах проведения экзаменов участники получат в личном кабинете на mos.ru не позднее чем за две недели до начала ОГЭ.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что ОГЭ по русскому языку, математике и обществознанию в этом году хотят провести в два дня. Изменения в расписание государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов подготовили Минпросвещения и Рособрнадзор. Они позволят провести экзамены с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

В январе сообщалось, что оснований для изменения сроков или отмены ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году нет. Экзамены начнутся 21 марта, в это время стартует досрочный этап. Основной период в Москве запланирован на 26 мая – 2 июля и дополнительный – с 5 сентября.

