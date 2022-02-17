Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Приемная кампания в российских вузах начнется 20 июня и продлится до 20 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова.

По его словам, абитуриенты смогут подать документы лично, с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн", через информационную систему вуза, а также направить их по почте.

Ранее Фальков сообщил, что необходимости вводить дополнительные ограничения в вузах из-за коронавируса, в том числе из-за штамма "Омикрон", сейчас нет.

Он подчеркнул, что университеты адаптировались, все необходимые решения принимаются. Оценивая влияние коронавируса на систему высшего образования, министр высказал мнение, что она стала более децентрализованной.

