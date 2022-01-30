Минобрнауки РФ учредит стипендию для студентов, победивших на международных олимпиадах

15:51
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минобрнауки РФ планирует утвердить стипендию для студентов, которые являются победителями международных олимпиад, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
"Она (стипендия. – Прим. ред.) будет достойная, поверьте", – сказал он телеканалу "Россия 1".
До этого в ходе встречи со студентами российских вузов Владимир Путин обратился к своему помощнику Андрею Фурсенко и Валерию Фалькову с требованием проработать решение о поощрении студентов, призвав их "не жадничать".
Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил о необходимости увеличить стипендию студентам, обучающимся по приоритетным для экономики профессиям. Он уточнил, что данная работа уже ведется совместно с Минобрнауки и Минфином.
Метелев отметил, что увеличить стипендию сразу всем студентам тяжело, необходимо определить приоритетные аудитории, куда также могут войти трудодефицитные регионы России.
Российским студентам могут повысить стипендию до прожиточного минимума
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