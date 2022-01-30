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Москва 24

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Общество

15:51

Минобрнауки РФ учредит стипендию для студентов, победивших на международных олимпиадах

образование общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минобрнауки РФ планирует утвердить стипендию для студентов, которые являются победителями международных олимпиад, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

"Она (стипендия. – Прим. ред.) будет достойная, поверьте", – сказал он телеканалу "Россия 1".

До этого в ходе встречи со студентами российских вузов Владимир Путин обратился к своему помощнику Андрею Фурсенко и Валерию Фалькову с требованием проработать решение о поощрении студентов, призвав их "не жадничать".

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил о необходимости увеличить стипендию студентам, обучающимся по приоритетным для экономики профессиям. Он уточнил, что данная работа уже ведется совместно с Минобрнауки и Минфином.

Метелев отметил, что увеличить стипендию сразу всем студентам тяжело, необходимо определить приоритетные аудитории, куда также могут войти трудодефицитные регионы России.

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