В России предложили учредить стипендии для студентов из числа коренных народов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Министерство науки и высшего образования РФ предлагает учредить именные стипендии для студентов из числа представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве предлагают ежемесячно выплачивать десяти таким студентам по 10 тысяч рублей. При этом они должны учиться в вузах, подведомственных Минобрнауки, а также иметь значительные успехи в изучении языков и культур своих народов. Претендовать на назначение стипендии смогут молодые люди, обучающиеся на втором и последующих курсах бакалавриата, а также на программах магистратуры и специалитета. Для этого по итогам промежуточной аттестации они должны иметь только оценки "хорошо" и "отлично".

Назначать подобные выплаты в ведомстве предлагают уже с 1 сентября 2022 года.

Ранее в Общественной палате РФ предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума за счет средств федерального бюджета. В организации считают, что это может стать выгодной инвестицией в развитие экономики и науки страны, так как молодые люди смогут смогут покупать самое необходимое, пока не приступят к профессиональной деятельности, завершив образование.