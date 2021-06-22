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Собянин принял решение о продолжении программы оплачиваемых стажировок для подростков
Сергей Собянин принял решение о продолжении программы оплачиваемых стажировок для подростков 14–18 лет "Лето в новом формате".
"Вовлечение молодежи в трудовую жизнь является одним из приоритетов социальной политики правительства Москвы. Получая начальный профессиональный опыт и зарабатывая свои первые деньги, подростки становятся более мотивированными к труду, заинтересованными в получении образования и освоении специальности", – говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
Приоритет на участие в программе имеют подопечные городских семейных центров.
В 2019–2020 годах в программе приняли участие свыше 1 тысячи подростков. Они попробовали свои силы в профессиях социального работника, тренера, помощника организатора культурно-массовых мероприятий в библиотеке, психолога, кружковода, помощника музейного работника, маляра, администратора и других.
Стажировки помогают определиться с выбором будущей сферы профессиональной деятельности, что особенно важно для детей, которые растут в малообеспеченных семьях и оказались в трудных жизненных ситуациях, а также для тех, у кого меньше возможностей познакомиться с миром взрослых профессий и попробовать себя в разных сферах.
Тем, кто полностью прошел стажировку, выплачивается стипендия. Она равна прожиточному минимуму для трудоспособного населения – 20 589 рублей. Также подросткам выдается характеристика, которую можно использовать при дальнейшем трудоустройстве.
Ранее сообщалось, что проект для подростков "Лето моей карьеры" стартует в Москве 1 июля. Принять участие в программе сможет порядка 1 тысячи человек. В течение 20 дней ребята будут знакомиться с актуальными профессиями, учиться работать в команде и прокачивать навыки, необходимые для успешного построения карьеры в будущем.
"Это наш город": в центре "Моя карьера" школьникам помогут выбрать профессию
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