Проект для подростков "Лето моей карьеры" стартует в Москве 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве 1 июля стартует профориентационный проект для подростков "Лето моей карьеры". Принять участие в программе сможет порядка 1 тысячи человек, сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

"В течение 20 дней ребята будут знакомиться с актуальными профессиями, учиться работать в команде и прокачивать навыки, необходимые для успешного построения карьеры в будущем", – говорится в сообщении.

Проект организован на базе специализированного центра занятости "Моя карьера". Занятия будут проходить каждый будний день в Центральном, Северном, Западном, Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах Москвы.

Ранее сообщалось, что специализированный центр занятости "Моя карьера" и ГУУ подписали соглашение о сотрудничестве и реализации совместных программ, которые направлены на трудоустройство студентов. Планируется, что это поможет в поиске работы молодым людям.

