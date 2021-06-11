Проект для подростков "Лето моей карьеры" стартует в Москве 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Москве 1 июля стартует профориентационный проект для подростков "Лето моей карьеры". Принять участие в программе сможет порядка 1 тысячи человек, сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
"В течение 20 дней ребята будут знакомиться с актуальными профессиями, учиться работать в команде и прокачивать навыки, необходимые для успешного построения карьеры в будущем", – говорится в сообщении.
Проект организован на базе специализированного центра занятости "Моя карьера". Занятия будут проходить каждый будний день в Центральном, Северном, Западном, Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах Москвы.
Ранее сообщалось, что специализированный центр занятости "Моя карьера" и ГУУ подписали соглашение о сотрудничестве и реализации совместных программ, которые направлены на трудоустройство студентов. Планируется, что это поможет в поиске работы молодым людям.
"Это наш город": в центре "Моя карьера" школьникам помогут выбрать профессию
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