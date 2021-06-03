Более 6 тыс человек получили новую профессию в столице благодаря школе нянь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице более шести тысяч человек получили новую профессию благодаря школе нянь, созданной сервисом "Бабушка на час" в центре занятости "Моя карьера". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Школа нянь дает возможность каждому бесплатно освоить актуальную профессию, реализовать себя и работать в качестве самозанятого", – рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

В материале говорится, что на занятиях в школе нянь можно встретить студентов любого возраста. В этом году там прошли обучение уже пять потоков, а это более 1,4 тысячи человек. Самой юной слушательнице было 22 года, самой старшей – 74 года. Почти треть мест в школе нянь занимают мужчины от 28 до 70 лет.

Ученики школы нянь обязаны после прохождения курса сдать экзамены, на основе которых получат сертификаты и преимущества при трудоустройстве. Для участия необходимо зарегистрироваться.

7 июня стартует шестой поток обучения.

Ранее центр занятости "Моя карьера" запустил программу "Сиделка. Помощник по уходу", рассчитанную на москвичей от 50 лет и старше, которые хотели бы изучить новую профессию. В рамках программы специалисты поделятся своими знаниями и навыками по уходу за людьми с ограниченными возможностями здоровья.