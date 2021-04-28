Эксперты выяснили, в каких сферах наблюдался наибольший за год спрос на сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
За последний год наибольшим спросом российских работодателей пользовались сотрудники в сфере транспорта и логистики, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру". Об этом сообщает RT.
По данным аналитиков, с марта 2020 года по февраль 2021 года работодатели в данной отрасли показали наибольшую активность по найму (23%). Также высокую активность на рынке труда показали работодатели в сфере производства и агрономической промышленности (13%), торговли (12%), строительства и недвижимости (9%), офисных служб и бизнес-услуг (9%), а также в сфере обслуживания (8%).
Наименьшим спросом работодателей пользовались специалисты в отрасли IT и финансовой сфере (3%). Также заметное снижение активности показали сферы здоровья и красоты, образования и культуры, а также маркетинга (2%).
В течение того же периода самое большое количество новых резюме было размещено в отрасли бизнес-услуг и офисных служб (17%). Чаще всего работу искали водители, охранники, операторы, администраторы и курьеры. Кроме того, высокий уровень предложения аналитики зафиксировали в области транспорта и логистики (12%), в сфере услуг (11%) и торговой отрасли (10%).
Реже всего за последний год россияне искали вакансии в рекламе и маркетинге, строительстве и недвижимости (7%), а также в сфере производства и агрономической промышленности (6%).
Ранее Владимир Путин заявил, что рынок труда в России пока не восстановился, а уровень безработицы остается высоким. Президент отметил, что в этой области наблюдается в целом положительная тенденция, однако безработица находится на более высоком уровне, чем до кризиса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: