Эксперты выяснили, в каких сферах наблюдался наибольший за год спрос на сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За последний год наибольшим спросом российских работодателей пользовались сотрудники в сфере транспорта и логистики, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру". Об этом сообщает RT.

По данным аналитиков, с марта 2020 года по февраль 2021 года работодатели в данной отрасли показали наибольшую активность по найму (23%). Также высокую активность на рынке труда показали работодатели в сфере производства и агрономической промышленности (13%), торговли (12%), строительства и недвижимости (9%), офисных служб и бизнес-услуг (9%), а также в сфере обслуживания (8%).

Наименьшим спросом работодателей пользовались специалисты в отрасли IT и финансовой сфере (3%). Также заметное снижение активности показали сферы здоровья и красоты, образования и культуры, а также маркетинга (2%).

В течение того же периода самое большое количество новых резюме было размещено в отрасли бизнес-услуг и офисных служб (17%). Чаще всего работу искали водители, охранники, операторы, администраторы и курьеры. Кроме того, высокий уровень предложения аналитики зафиксировали в области транспорта и логистики (12%), в сфере услуг (11%) и торговой отрасли (10%).

Реже всего за последний год россияне искали вакансии в рекламе и маркетинге, строительстве и недвижимости (7%), а также в сфере производства и агрономической промышленности (6%).

Ранее Владимир Путин заявил, что рынок труда в России пока не восстановился, а уровень безработицы остается высоким. Президент отметил, что в этой области наблюдается в целом положительная тенденция, однако безработица находится на более высоком уровне, чем до кризиса.