В Госдуме предложили ввести страхование от безработицы

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Депутаты изучают возможность введения в России механизма страхования от безработицы в рамках изменения положений закона о занятости, заявил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Необходимы очень существенные и качественные изменения (в закон о занятости. – Прим. ред.). С нашей точки зрения, нужно вводить страхование от безработицы, которое существует во всех странах мира", – сказал Исаев.
По его словам, реализовать такую инициативу необходимо таким образом, чтобы не создать дополнительного обременения для работодателей. Депутат напомнил, что по действующему законодательству при сокращении сотрудника работодатель обязан предупредить его об этом за два месяца, а также предоставить ему выходное пособие.
"Если работодатели в обмен на оплату страховых взносов будут освобождены от этой обязанности, а уплачивать это будет служба занятости – это вполне разумное решение", – пояснил Исаев.
Парламентарий отметил, что многие предприятия с нестабильным финансовым положением сокращают работников под видом увольнения по собственному желанию, лишая их таким образом прав, которые они имели бы при официальном сокращении.
"В данном случае такой необходимости не будет. Служба занятости будет в полном объеме выплачивать то, что раньше выплачивал работодатель", – заключил Исаев.
Ранее Владимир Путин заявил, что рынок труда в России пока не восстановился, а уровень безработицы остается высоким. Президент отметил, что в этой области наблюдается в целом положительная тенденция, однако безработица находится на более высоком уровне, чем до кризиса.
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