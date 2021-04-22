Минтруд предложил облегчить получение доплат к пенсии летчикам и шахтерам

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Министерство труда и социальной защиты РФ разработало законопроект, упрощающий процесс установления и выплаты дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников организаций угольной промышленности, сообщает "Российская газета".

Как пишет издание, организации, где есть летчики гражданской авиации или работники угольной промышленности, должны будут предоставлять в Пенсионный фонд РФ сведения о периодах работы, который дает право на доплату к пенсии, и заработке, из которого исчисляется размер этой доплаты, за периоды до 1 января 2022 года. Эти данные работодателям необходимо сдать в ПФР до 1 июля 2024 года.

Помимо этого, инициатива должна сократить объем документов, необходимых для установления и выплаты дополнительного социального обеспечения летчикам и шахтерам. Авторы законопроекта отмечают, что это позволит снизить административные издержки указанных работодателей в части предоставления документов, необходимых для установления доплаты к пенсии.

Также это создаст более удобные условия реализации права на доплату к пенсии. Гражданам не придется посещать территориальный орган ПФР в случае необходимости предоставления правоустанавливающих документов для доплаты к пенсии.

Помимо этого, упростится порядок запроса архивных документов. Сейчас обмен информацией между территориальными органами ПФР и архивными учреждениями проводится в большинстве случаев на бумажных носителях путем направления запроса в государственный орган.

В проекте закона предлагается организовать взаимодействие территориальных органов ПФР с государственными и муниципальными архивами, чтобы уменьшить сроки предоставления информации, необходимой для своевременного и правильного назначения пенсий.

Ранее Минэкономразвития предложило пополнить функционал госуслуг. Речь идет о внесении в базу данных сведений из реестра микрофинансовых организаций. Если инициативу одобрят, физические лица и компании получат доступ к данным об участниках финансового рынка и выпискам из госреестров ломбардов. Кроме того, в системе будет информация операторов инвестплатформ и МФО.

Дополнительная функция, которая также рассматривается, – информирование самозанятых о доступных мерах кредитно-гарантийной поддержки.

В Минэкономразвития рассматривают нововведения как способ облегчить получение информации для пользователей. Ради получения сведений не потребуется планировать личное посещение тех или иных структур или подавать запросы в ведомства.