Специалисты центров госуслуг теперь могут консультировать по видеосвязи

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Получить консультацию сотрудника центра госуслуг "Мои документы" теперь можно в режиме онлайн, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Для этого надо записаться на виртуальный прием.
Как подчеркнула заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, цифровизация социальной сферы столицы – это один из приоритетов властей.
"Мы понимаем, как дорого время в современном мегаполисе, поэтому стремимся перевести максимальное количество сервисов в режим онлайн. Теперь москвичи могут получать консультации по ряду услуг социального направления от специалистов центров "Мои документы" в дистанционном формате, без личного посещения офиса. Мы организовали порядок работы таким образом, чтобы у горожан появилась возможность выбрать удобное время для консультации и получить необходимую информацию прямо со смартфона или компьютера", – заявила она.
Ракова пообещала, что в дальнейшем перечень услуг, по которым будут доступны видеосеансы, расширят.
Сейчас специалисты консультируют желающих по наиболее востребованным соцуслугам. В частности, они могут рассказать о порядке получения социальной карты, полиса ОМС, СНИЛС, сертификата на материнский капитал.
Также они объяснят, как получить бесплатную санаторно-курортную путевку от органов социальной защиты населения, региональную социальную доплату к пенсии, а также социальные выплаты семьям с детьми.
Для записи на онлайн-консультацию специалиста центра надо зайти в раздел "Услуги" и выбрать кнопку "Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ". Далее нужно нажать на услугу "Видеоконсультация в центрах госуслуг по вопросу предоставления отдельных мер социальной поддержки".
В этом случае на экране устройства отобразится календарь, где можно выбрать свободные окна консультантов. Специалисты работают ежедневно с 09:00 до 19:40, один сеанс длится не более 20 минут.
Забронировав дату и время онлайн-встречи, надо указать адрес своей электронной почты, а также выбрать интересующий вопрос из предложенного перечня. В том числе можно описать возникшую проблему, чтобы работник заблаговременно подготовился к приему.
Консультанты предоставляют только справочную информацию. Чтобы подать документы на получение той или иной услуги, надо лично обратиться в ближайший центр или же воспользоваться электронными сервисами на портале mos.ru.
Ранее стало известно, что в офисах "Мои документы" теперь доступна консульская легализация документов. Апостиль позволяет подтвердить подлинность официального документа одного государства для признания в другом. Сюда включены специальные печати должностного лица, подписи и статусы.
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