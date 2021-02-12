Почти 70 тысяч москвичей проверили здоровье в центрах "Мои документы"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В центрах "Мои документы" проверили свое здоровье почти 70 тысяч москвичей. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Уточняется, что из них более 33 тысяч сделали это при помощи современных диагностических комплексов, порядка 30 тысяч – в кабинетах “Мое здоровье”.

Кроме того, еще 5,5 тысячи человек проверили основные показатели здоровья и пообщались с доброжелательным роботом-диагностом.

По словам Раковой, самое важное – выявить возможные риски и предупредить болезнь, поэтому в столице создаются все условия для диагностики жителей города.

Роботы-диагносты во флагманских офисах могут измерить давление, уровень глюкозы и кислорода в крови, а также дать рекомендации о здоровом образе жизни.

В кабинетах "Мое здоровье" можно пройти бесплатное обследование по программам "Здоровое сердце", "Здоровые сосуды", "Здоровые легкие" и "Здоровое питание".

При себе необходимо иметь только паспорт, а сама процедура занимает не более 15 минут. В 33 центрах посетители сами могут пройти первичный осмотр и сразу получить результаты.

Ранее Ракова рассказала, что выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работать во флагманском офисе "Мои Документы" в ТЦ Columbus и в ТЦ "Калейдоскоп".