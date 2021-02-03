Москва расширяет количество выездных бригад вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работать во флагманском офисе "Мои Документы" ЮАО в ТЦ "Columbus" и в ТЦ "Калейдоскоп". Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что в городе в настоящее время работают 100 прививочных пунктов на базе городских поликлиник, а также выездные бригады вакцинации, которые принимают горожан в крупных ТЦ и других популярных локациях.
"Выездные бригады вакцинации перемещаются по городу. Так, в это воскресенье закончится вакцинация первым компонентом в торговых центрах "Океания" и "Город". А уже на следующей неделе, с 10 февраля, выездные бригады начнут работу еще в трех в ТЦ – "Калужский", "Щелковский" и "Водный", – рассказала вице-мэр.
В местах работы мобильных бригад соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациентов обязательно осматривают врачи, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.
Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. После введения первого компонента вакцины врач назначает день для второго этапа вакцинации через 21 день.
Ранее сообщалось, что к работе бригад присоединилось свыше 500 добровольцев. Они помогают желающим сделать прививку сориентироваться на месте, отвечают на вопросы и поддерживают врачей. Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова рассказала, что вакцинация является путем возвращения города к нормальной жизни.
В России 18 января стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать препаратом "Спутник V", первой российской вакциной от COVID-19.
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