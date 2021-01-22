Перенесшие коронавирус могут не вакцинироваться до осени 2021 года – эксперт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что переболевшие коронавирусом пока не нуждаются в вакцинации.

Как заявил эксперт в эфире телеканала "Доктор", необходимости в этом точно нет.

"Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени [2021 года]. Абсолютно точно", – уточнил Горелов.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее призвала переболевших коронавирусом граждан не торопиться с вакцинацией против инфекции. Она отметила, что повторные случаи заболевания бывают редко.

Минздрав выпустил первую российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире. C 31 января записаться на прививку можно будет через портал госуслуг.

