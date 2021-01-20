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Москва 24

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Общество

12:44

Вопрос введения COVID-паспортов может быть решен на региональном уровне

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вопрос введения паспортов о прививках от коронавируса можно будет решить на региональном уровне, а не на федеральном.

"Сегодня в России получение сертификата доступно на сайте госуслуг, но это сегодня информирование пациента о том, что он прошел вакцинацию", – уточнил глава Минздрава.

По словам министра, вопрос, касающийся введения COVID-паспортов в РФ, могут обсуждать региональные власти.

Ранее сообщалось, что власти Башкирии готовятся ввести в практику такие документы. Уточнялось, что COVID-паспорта смогут получить люди с антителами к COVID-19 после заболевания и те, кто сделал прививку.

В Госдуме оценили идею создания COVID-паспортов. Как считает депутат Дмитрий Морозов, их использование является нужным и важным делом.

Больше половины россиян выступили против введения COVID-паспортов

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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