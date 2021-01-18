"Ковид-паспорта" начнут выдавать в Башкирии с 5 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Власти Башкирии намерены ввести практику "ковид-паспортов". Документ смогут получить люди с антителами к COVID-19 после заболевания и те, кто сделал прививку, приводит ТАСС заявление главы республики Радия Хабирова.

В результате у людей с такими "паспортами" появится преимущество во время посещения массовых мероприятий. Их начнут выдавать с 5 февраля.

"С сегодняшнего дня в республике вводится новый проект по борьбе с коронавирусной инфекцией – антиковидный паспорт Башкортостана", – сообщил Хабиров.

По его словам, жители региона старше 65 лет сейчас на самоизоляции и при наличии документа получится решить ряд проблем.

"Это, конечно, определенное стимулирование людей к тому, чтобы они проходили вакцинацию", – сказал глава республики в ходе оперативного совещания.

Называя другие преимущества, Хабиров упомянул о возможности свободного посещения массовых культурных, спортивных мероприятий, общественных мест. Ко всему прочему, может появиться право на скидки в магазинах, а также других учреждениях.

В понедельник, 18 января, массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России. Жители страны могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".